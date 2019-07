Ontwikkelaar Niantic heeft met zijn Harry Potter-game het succes van Pokémon GO nog niet geëvenaard. De oude game van de studio is op dit moment nog populairder dan het nieuwe spel, blijkt uit onderzoek van Axios.

Harry Potter: Wizards Unite is net als Pokémon GO een locatiegame. Spelers moeten de echte wereld in om magische wezens te vinden.

De game is in de Google Play Store meer dan vijf miljoen keer gedownload, maar staat niet in de lijst met de meest opbrengende apps.

Uit cijfers van marktonderzoeker App Annie blijkt dat Harry Potter op plek 73 van de hitlijsten staat. Pokémon GO staat drie jaar na de introductie nog steeds op de vijftiende positie.

Pokémon GO was bij de introductie een grote hit, waardoor spelers massaal de straten op gingen. Er zijn nog weinig verhalen over grote drukte op straat door Wizards Unite.