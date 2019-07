De Nintendo Switch-spelcomputer is 500.000 keer verkocht in de Benelux. Dat laat het gamebedrijf weten aan NU.nl.

De spelcomputer heeft deze mijlpaal in iets meer dan twee jaar bereikt. Nintendo verkoopt de Switch sinds maart 2017 in Nederland.

Volgens woordvoerder Bianca Stirnweis-van Dort overtreffen de verkoopcijfers de verwachtingen binnen het bedrijf. "Vanaf de lancering van de Nintendo Switch zien we dat het product momentum heeft", vertelt ze. "En dat is duidelijk het afgelopen jaar nog verder toegenomen."

Nintendo deelt zelden cijfers over de Benelux-markt. Het is daarom ook niet duidelijk of de Switch in Nederland sneller is verkocht dan voorgaande apparaten van het gamebedrijf.

Wereldwijd vaker verkocht dan Nintendo 64

Eerder bleek de spelcomputer het wereldwijd al goed te doen. In april was de Switch officieel vaker verkocht dan de Nintendo 64, een gameconsole die in de jaren negentig verscheen. Volgens recente kwartaalcijfers is het apparaat 34,74 miljoen keer over de toonbank gegaan.

De Switch is een hybride gameconsole, die kan worden gebruikt om onderweg te spelen of om te gamen op een televisie.

Volgens geruchten werkt Nintendo aan een kleiner en goedkoper model van de Switch, die dit najaar in de winkels moet liggen. Daarnaast zou worden gewerkt aan een luxer model met betere hardware. De spelcomputermaker heeft beide geruchten nog niet bevestigd.