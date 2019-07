Games Done Quick, een evenement waar bekende spelers zo snel mogelijk proberen games uit te spelen, heeft in totaal 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro) opgehaald voor Artsen zonder Grenzen.

De gamemarathon van Games Done Quick begon op 23 juni en liep tot zondagochtend vroeg. Tijdens de livestream wisselden tientallen gamers elkaar af terwijl ze games als Spyro the Dragon, Devil May Cry en Half-Life zo snel mogelijk probeerden uit te spelen.

Toeschouwers konden geld doneren om bijvoorbeeld bepaalde regels toe te voegen die de spelers moesten volgen of een andere moeilijkheidsgraad te kiezen voor een game. Ook kon men zich voor geld abonneren op de stream.

Het meeste geld (303.000 dollar) werd ingezameld voor een extra speelsessie waarin de streamer Torje de game Legend of Zelda: Ocarina of Time speelt.

Games Done Quick vindt sinds 2010 twee keer per jaar plaats: aan het begin van het jaar en in de zomer. Dit is de eerste keer dat het evenement meer dan 3 miljoen dollar ophaalde.