Harry Potter-game Wizards Unite van Niantic, het bedrijf achter de succesvolle augmentedrealitygame Pokémon Go, is sinds dit weekend in Nederland te downloaden.

Harry Potter: Wizards Unite werd op vrijdag uitgebracht in de VS en het VK. Het was in eerste instantie nog onduidelijk wanneer het spel hier beschikbaar zou zijn. Eerst zou het spel pas vanaf 24 juni in Nederland te downloaden zijn, maar die datum werd later verwijderd.

Inmiddels heeft Niantic een blogpost gemaakt waarin wordt bijgehouden wanneer het spel in welke markt wordt uitgebracht. De lijst is sinds zondagochtend eenmaal aangevuld.

Het spel is nu in 144 landen te downloaden via de App Store en Play Store. Het gaat om een mobiele game waarbij de speler buiten moet rondlopen om onder andere ingrediënten voor toverspreuken te vinden.