Topvrouw Kerry Hopkins van speluitgever EA heeft tijdens een bijeenkomst met parlementsleden in het Verenigd Koninkrijk gezegd dat lootboxen in games "ethisch en leuk" zijn, schrijft de BBC.

Het gebruik van lootboxen raakte in 2018 in opspraak, toen de virtuele kistjes in verband werden gebracht met gokken. Lootboxen zijn schatkistjes in games, waarmee spelers willekeurige voorwerpen en upgrades kunnen verzamelen.

Vooraf weten spelers niet wat er in de kistjes zit. Vaak worden de lootboxen gekocht met virtueel geld, zoals munten of diamanten, die op hun beurt met echt geld gekocht moeten worden.

"We vinden de manier waarop we omgaan met dit soort mechanieken heel ethisch en leuk", zegt Hopkins. "Spelers vinden het plezierig."

EA maakt onder meer gebruik van lootboxen in zijn FIFA-games. Spelers kunnen met punten pakjes kaarten kopen, waar willekeurige voetballers voor in het spel in zitten.

Verbod in België

In België werd het begin dit jaar voor EA verboden om FIFA-punten te verkopen voor echt geld. De pakjes met voetballers blijven in het spel aanwezig, maar zijn voortaan met alleen speelgeld.

In Nederland werden lootboxen eveneens onderzocht door de Kansspelautoriteit. Hier zijn de kistjes alleen verboden als de beloningen voor echt geld doorverkocht kunnen worden.