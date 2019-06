Via een webwinkel zijn mogelijk de eerste beelden gelekt van een nieuwe versie van de Nintendo Switch. De site Honson plaatste afbeeldingen bij Switch-accessoires, waarop een kleinere versie van Nintendo's console te zien is.

Er gaan al langere tijd geruchten dat Nintendo bezig is met twee nieuwe versies van de Switch. Volgens dit nieuwe lek zou een van die versies een kleinere uitvoering van de console zijn.

Op de beelden is te zien dat in tegenstelling tot de huidige Switch de Joy-Cons niet los gehaald kunnen worden. Het is een compactere versie die meer als handheld bedoeld lijkt te zijn. De site vermeldt verschillende Switch-accessoires, met de naam 'Switch Mini' in de beschrijving.

Het is niet duidelijk of de beelden van de Switch Mini echt zijn of dat een van de twee nieuwe versies van de console zo gaat heten. Nintendo heeft nog niets bevestigd.