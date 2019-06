Harry Potter: Wizards Unite, de nieuwe augmentedrealitygame van Niantic, wordt vanaf vrijdag wereldwijd uitgerold, maakt de Pokémon Go-ontwikkelaar woensdag in een tweet bekend.

De uitrol begint vrijdag, maar het is onduidelijk wanneer elk land met het spel aan de slag kan. In de tweet staat dat mensen meer informatie kunnen verwachten over wanneer de game in de eigen regio beschikbaar is.

Niantic meldt in een beschrijving bij een video dat het spel vrijdag eerst in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt uitgebracht.

Daarna komen er steeds landen bij. Een specifieke datum voor Nederland is er nog niet.

Het spel was eerder als bèta beschikbaar in Nieuw-Zeeland en Australië, maar verschijnt deze week wereldwijd.

Harry Potter: Wizards Unite is een mobiele game voor Android en iOS. Spelers moeten net als bij Pokémon Go naar buiten om locaties te bezoeken en verder te komen in het spel.

Zo kunnen ze spreuken leren door op het scherm te tekenen, komen ze bekende personages tegen en zoeken ze naar fabeldieren.