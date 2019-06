Ontwikkelaar Niantic heeft Sensible Object overgenomen, maakt de Pokémon Go-maker dinsdag bekend. Het bedrijf uit Londen maakt fysieke spellen en combineert die met digitale functies.

Sensible Object zal de kern van vormen van een Londense tak van Niantic. Volgens Niantic gaat het bedrijf werken aan nieuwe augmentedrealitytoepassingen. Wat dat precies gaat opleveren, is niet duidelijk. Ook is onbekend hoeveel geld Niantic heeft betaald voor de overname.

Sensible Object maakte eerder het spel Beasts of Balance, waarvoor de start-up 354.500 euro ophaalde via Kickstarter. Dit was een kaartspel in een fantasiesetting, waarbij speelgoeddieren gestapeld konden worden. In samenwerking met een app konden spelers punten scoren.

Niantic maakte games voor mobiele telefoons, waarbij de echte wereld met een app wordt gecombineerd. In Ingress en Pokémon Go moeten spelers de straat op om te kunnen spelen.

Het bedrijf werkt nog aan een Harry Potter-spel dat lijkt op Pokémon Go. Wizards Unite verschijnt dit jaar. Spelers moeten naar buiten om voorwerpen te zoeken, toverspreuken te leren en fabeldieren te vinden.