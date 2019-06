Nintendo kondigde maandag aan dat de nieuwe smartphonegame Dr. Mario World op 10 juli verschijnt voor iOS en Android.

Begin dit jaar kondigde Nintendo aan dat het bezig was met een nieuwe mobiele game van Mario. Op dat moment waren er nog weinig details bekend over wat voor game het ging worden. In een nieuwe trailer laat Nintendo meer van de game zien.

Dr. Mario World wordt een puzzelgame, waarin spelers met capsules puzzels op moeten lossen. In tegenstelling tot voorgaande Dr. Mario-titels, stijgen de capsules op en moet de speler ze naar het doelwit begeleiden. Eerdere games in de serie leken meer op Tetris, waarbij capsules naar beneden kwamen.

Het spel wordt free-to-play, maar in het spel kunnen extra dingen gekocht worden. Het is niet bekend om wat voor een aankopen het gaat. Het spel is al te vinden in de Play Store van Google en de App Store van Apple.