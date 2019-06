Microsoft komt volgend jaar met een nieuwe spelcomputer. Later volgt ook Sony met een nieuwe console. Dit is wat we tot nu toe weten over Project Scarlett van Microsoft en de PlayStation 5.

Tijdens gamebeurs E3 was Sony dit jaar opvallend afwezig. Het bedrijf bereidt zich voor op de nieuwe PlayStation.

Microsoft was er wel en kondigde zijn nieuwe console aan onder de naam Project Scarlett. Alle details van de consoles die we al hebben, zetten we op een rij.

PlayStation 5 ondersteunt 8K-resoluties

Sony heeft tot nu toe weinig losgelaten over de nieuwe spelcomputer waar het bedrijf aan werkt. We weten alleen dat het bedrijf met een nieuwe PlayStation bezig is, die waarschijnlijk de PlayStation 5 gaat heten.

Dat de console er komt, is zeker. Naar verluidt verschijnt de spelcomputer in 2021. Hardwareontwerper Mark Cerny van Sony heeft bevestigd dat er momenteel aan de console wordt gewerkt en gaf een indicatie van wat we kunnen verwachten van de volgende versie van de PlayStation.

In de eerste plaats komt er een flinke upgrade in rekenkracht. Volgens Cerny ondersteunt de volgende PlayStation zeer scherpe 8K-resoluties. Om dit voor elkaar te krijgen, werkt Sony samen met hardwarefabrikant AMD. Dit bedrijf zal de chip voor de nieuwe spelcomputer leveren.

De PlayStation 4 (Foto: Bloomberg)

Speel oude games op de nieuwe PlayStation

Spellen moeten niet alleen beter draaien op de nieuwe PlayStation, er moeten ook meer spellen mee gespeeld kunnen worden. Daarom heeft Sony beloofd dat spellen van de PlayStation 4 ook speelbaar zullen zijn op de nieuwe spelcomputer. Ook moeten spelers hun voortgang in de spellen kunnen meenemen.

Daarnaast moeten spelers deze games sneller kunnen installeren en laden op de nieuwe PlayStation. Sony heeft bevestigd dat de nieuwe console een solid state drive (SSD) krijgt, waarmee de laadtijden aanzienlijk verkort worden.

Het is nog onbekend wanneer Sony precies met de nieuwe console komt. Eerder beweerde Sony-topman Tsuyoshi Kodera dat we de nieuwe PlayStation niet voor 2021 hoeven te verwachten.

Microsofts Project Scarlett

Tijdens E3 2019 heeft Microsoft officieel Project Scarlett aangekondigd: de nieuwe spelcomputer van het bedrijf. Dit is een codenaam. Hoe de opvolger van de Xbox One echt gaat heten, blijft nog even geheim.

Wel weten we dat de nieuwe spelcomputer een stuk krachtiger wordt dan zijn voorganger en net als de nieuwe PlayStation 8K-beeld ondersteunt. Verder krijgt de console ook een SSD om laadtijden te verkorten.

Volgens Xbox-baas Phil Spencer moet de console vier keer krachtiger worden dan de Xbox One X, de krachtigste versie van de huidige Xbox. AMD is ook in dit geval de leverancier van de nieuwe chips.

Project Scarlett (Foto: Microsoft)

Xbox wil de eerste zijn

Microsoft heeft niet alleen als eerste een nieuwe console aangekondigd, maar wil de nieuwe Xbox ook eerder dan de nieuwe PlayStation in de winkels hebben liggen. Het bedrijf verwacht voor het einde van 2020 een release.

Als de spelcomputer uitkomt, is er in ieder geval één game speelbaar en dat is Halo Infinite. Verder is nog onbekend welke games voor de nieuwe console worden uitgebracht.

Het bedrijf is nog vaag over het spelen van Xbox One-games op de nieuwe spelcomputer. Microsoft heeft gezegd ernaar te streven om zoveel mogelijk games beschikbaar te maken, maar doet nog geen toezeggingen over welke oudere games met het nieuwe apparaat te spelen zijn.

Meer informatie wordt verwacht

Over de nieuwe spelcomputers komt mondjesmaat informatie naar buiten, maar veel details ontbreken nog. Het blijft gissen hoe de nieuwe consoles gaan heten, hoe die eruit gaan zien en welke spellen we erop kunnen spelen.

Wel is zeker dat we volgend jaar meer duidelijkheid krijgen. Als het aan Microsoft ligt, verschijnt zijn console voor het einde van 2020. Op de nieuwe PlayStation 5 moeten we nog iets langer wachten, maar ook daarover zullen we komend jaar meer te weten komen.