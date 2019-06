Europol gaat agenten met een game leren hoe ze beter onderzoek kunnen doen naar cryptovaluta, zoals bitcoin. Tijdens een conferentie presenteerde Europol haar plannen.

De game moet agenten leren hoe ze het digitale geld kunnen traceren. Dit is een steeds belangrijker onderdeel van hun werk en via het spel kunnen agenten in een veilige omgeving ervaring opdoen met hoe cryptovaluta werken.

Criminelen gebruiken cryptovaluta om online handel te drijven. Het digitale geld is moeilijk te traceren omdat het via een decentraal netwerk uitgewisseld wordt. Er zit dus geen bank tussen waarbij de politie of Europol kan aankloppen om gegevens op te vragen.

Europol heeft verder geen details over het spel vrijgegeven.