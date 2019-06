Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro; de nieuwste trailer van de aankomende game Death Stranding staat bol van de beroemde Hollywoodgezichten.

Het zijn allemaal vrienden van gameontwikkelaar Hideo Kojima, die er prat op ging om hen zo fotorealistisch mogelijk in zijn spel te plaatsen.

Motion capture, waarbij acteurs in een strak pak worden gehesen en al hun bewegingen worden opgenomen, wordt al jaren steeds belangrijker bij de ontwikkeling van games. Veel gamemakers werken tegelijkertijd met 'face models', modellen of acteurs wier gezicht wordt ingescand om een zo realistisch mogelijk personage neer te kunnen zetten.

De cast van Death Stranding is lang niet de enige waarbij face model, stemacteur en motion capture samenkomen. Welke Hollywoodsterren zetten ook zo prominent een stap naar de gamewereld?

Keanu Reeves

Een van de grootste verrassingen op de gamebeurs E3 was de aankondiging dat acteur Keanu Reeves, bekend van John Wick en The Matrix, zijn stem en gezicht gaat lenen aan het personage Johnny Silverhand in de game Cyberpunk 2077. Reeves zei meteen ja tegen ontwikkelaar CD Projekt Red, omdat hij van "geraffineerde verhalen" houdt; CD Projekt beloofde hem een verhaal dat door de speler gestuurd kan worden.

In een interview met nieuwszender CNN verklapte ontwikkelaar Pawel Sasko waarom het bedrijf voor Keanu had gekozen: "Hij speelt vaak sterke personages die ergens voor vechten", zei Sasko. De rol die het bedrijf Keanu bood, zou zo veelzijdig zijn dat het "hetzelfde is als in twintig verschillende films acteren".

In het futuristische Cyberpunk 2077 speel je een crimineel met een kapotte chip in zijn hoofd. Reeves zal als Silverhand de stem en het lichaam van die chip vertolken. 'Neo' wordt letterlijk de stem in je hoofd.

Ellen Page

De Canadese actrice Ellen Page, bekend van onder andere Juno en X-Men, tekende alweer bijna tien jaar geleden voor het spel Beyond: Two Souls van de Franse gamemaker Quantic Dream. In de game speelt ze Jodie Holmes, een vrouw die telepathisch contact houdt met een geheimzinnige entiteit.

Quantic Dream staat bekend om zijn grote motioncapturestudio, waarmee het de bewegingen van acteurs zo realistisch mogelijk probeert te registreren. Page werd dan ook zo goed mogelijk nagemaakt in de game.

Page had geen games meer gespeeld sinds ze zestien was, zei ze in een interview met Elle, en moest daarom veel research doen voor de rol. Het spelen van de game vond ze onwerkelijk: "Ik bestuur mezelf in de game en word herinnerd aan alles wat ik heb gedaan, alleen in een andere omgeving."

Beyond: Two Souls kwam in 2013 op de markt, ongeveer in dezelfde tijd als het spel The Last of Us. Dat leidde tot controverse, want hoofdpersonage Ellie uit The Last of Us leek wel héél erg op Page. "Ik zou me gevleid moeten voelen, maar ik zit al in een game, Beyond: Two Souls, dus ik vond dat niet zo prettig", schreef ze destijds in een reactie op Reddit.

Quantic Dream zette de lijn van het werken met Hollywoodacteurs in ieder geval verder; voor Detroit: Become Human werd onder anderen Jesse Williams (The Butler) ingeschakeld.

De cast van Mass Effect

De sciencefictionreeks Mass Effect bevatte in deel één nog relatief simpele 3D-personages. Voor deel twee schakelde maker Bioware over naar een nieuw softwarepakket, met een bijbehorende sprong in de grafische kwaliteit.

Stemtalent uit de Hollywoodwereld was er al, met acteur Seth Green als piloot Joker. De technologische vernieuwing viel echter samen met de introductie van actrice Yvonne Strahovski (Chuck, Handmaid's Tale) en acteur Martin Sheen (Apocalypse Now, The West Wing). Bioware greep de kans aan om beide acteurs zo herkenbaar mogelijk in de game te plaatsen.

Sheen had in het begin wat problemen met het proces, zei Bioware-directeur Casey Hudson later tegen Kotaku. "We moesten uitleggen dat je een zin een paar keer op andere manieren moest inspreken, omdat de speler gezegd heeft dat je moet ophoepelen of zo", zei Hudson. "Sheen zei dan: 'O nee. Nee, dat zouden ze nooit doen'."

Bioware kreeg uiteindelijk kritiek uit feministische hoek; het achterwerk van Strahovski's personage Miranda Lawson werd iets te vaak en met te veel liefde in beeld gebracht.

Vin Diesel

Acteur Vin Diesel is misschien het meest bekend van zijn rol in de Fast and the Furious-films, maar hij is óók de eigenaar van zijn eigen gamestudio: Tigon Studios. Tigon legt zich voornamelijk toe op het ontwikkelen van spellen die iets te maken hebben met de films waarin Diesel speelt.

De bekendste titel van Tigon is The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay uit 2004. De game was een prequel op Diesels film Pitch Black en had - natuurlijk - Diesel zelf in de hoofdrol.

Naast verschillende Riddick-games maakte Tigon Wheelman, een racespel dat wel erg veel weg heeft van The Fast and the Furious. Diesel speelt Milo Burik, een CIA-agent die undercover gaat als racemaniak en getaway driver in Barcelona.

Diesel noemt zichzelf in interviews regelmatig een nerd, en staat bekend om zijn liefde voor World of Warcraft en rollenspel Dungeons and Dragons. Tigon Studios lijkt niet meer actief; volgens geruchten werkte het bedrijf recent aan een nieuwe, op Diesels D&D-personage Melkor gebaseerde game.

Shawn Ashmore

Remedy Entertainment ging voor de game Quantum Break speciaal op zoek naar een Hollywoodacteur, omdat het betere opnameapparatuur had ontwikkeld. "Wanneer je kleine bewegingen kan laten zien op het gezicht, heb je betere acteurs nodig om drama te laten zien", zei creative director Sam Lake daarover tegen de Washington Post.

Remedy had geluk: Shawn Ashmore (X-Men) was al fan van hun eerdere spellen en deed dolgraag mee. "Het is wel vreemd, als het personage er als jezelf uitziet, dat je weet dat je jezelf in gevaar gaat brengen als je door die deur stapt", zei hij over het spelen van Quantum Break tegen Empire. Ashmores vrouw vond het "hilarisch", gaf hij toe.

Ook het opnemen van zijn scènes was in het begin vreemd, aldus Ashmore. "Je zit in zo'n strak pakje." Maar dat gevoel verdween toen hij zijn medeacteurs zag. "Je bent in uniform, iedereen draagt hetzelfde, dat maakt het comfortabel op een hele vreemde manier."

Sam Witwer

Hollywoodacteur Sam Witwer begon zijn carrière op film en scherm - met rollen in onder meer Dark Angel en Battlestar Galactica - maar maakte de afgelopen jaren vooral naam in games. Zo mondde zijn rol als Darth Vader-discipel Starkiller in het spel Star Wars: The Force Unleashed uit in een reeks klussen als stemacteur in Star Wars-films en -televisieseries.

Hij mocht de afgelopen jaren regelmatig de kwaadaardige Star Wars-personages Darth Maul en Emperor Palpatine vertolken, maar in 2019 kreeg hij eindelijk een gamerol buiten Star Wars. In Days Gone speelt hij de hoofdrol als biker Deacon St. John.

Witwer, die al heel wat game-ervaring had, werd vanaf het begin bij Days Gone betrokken. In een interview met Electronic Playground gaf hij toe dat dat ook "frustrerend" was. Het team experimenteerde namelijk erg lang met veel verschillende versies van dezelfde scene om de juiste toon te vinden. Hij kreeg voor het eerst de ruimte om te improviseren; nogal anders dan bij Star Wars, waar hij altijd geacht werd het script te volgen.

Volgens Witwer is het cruciaal dat acteurs elkaar kunnen zien en op elkaar kunnen reageren, ook als het om opnamen voor een game gaat. "Dat is de enige manier waarop het ook echt voelt alsof deze mensen met elkaar praten", zei hij tegen Den of Geek over The Force Unleashed 2. "Dan zeg ik iets, en begint Kota (gamepersonage Rahm, red.) over me heen te praten: 'Bla bla bla'. Daar kan ik dan weer boos over worden. Zo krijg je een goed gevoel van wie deze personages zijn."

Until Dawn

De horrorgame Until Dawn maakte het in 2015 wel heel bont met een cast vol grotere en kleinere sterren als Hayden Panettiere (Heroes), Peter Stormare (Prison Break) en Rami Malek (Bohemian Rhapsody). Het spel was dan ook meer interactieve film dan game, waarin je de acht hoofdpersonages van het ene filmpje naar het andere moest begeleiden. Kleine keuzes konden later grote veranderingen bewerkstelligen.

Voor het spel werden ruim tienduizend pagina's aan script uitgeschreven. In een interview met Kotaku beschreven schrijvers Graham Reznick en Larry Fessenden hoe lastig het was om de emoties van alle personages bij te houden; er kwam uiteindelijk een flowchart aan te pas.

De acteurs lieten niet veel los over hun ervaringen. Jaren later noemde Rami Malek Until Dawn enigszins bedeesd een "coole ervaring". "Alles is mogelijk in een game als deze, die vrijheid is leuk", zei hij in een livestream met de makers van de game Watch Dogs 2 - maar niet voordat hem een opmerking was ontvallen over de lege ruimtes waar hij in had moeten acteren.

Kevin Spacey in Call of Duty

Het was de grote klapper van Call of Duty: Advanced Warfare: acteur Kevin Spacey nam een hoofdrol op zich als Jonathan Irons, hoofd van een multinational in de wapensector. Wekenlang was het gezicht van de acteur overal op gameconventies, posters en in trailers te zien.

De makers van Call of Duty hadden Spacey vanaf het begin op het oog. Ze hoopten dat de acteur, die jaren later van het toneel zou verdwijnen na beschuldigingen van seksueel misbruik, iets van zijn personage Frank Underwood uit House of Cards mee zou nemen.

Spacey ging er helemaal met het personage vandoor, vertelden de makers later in een interview met TIME. Hij herschreef teksten en wilde weten wat zijn personage dronk, rookte en at.

De game ontving lovende recensies, met extra aandacht voor Spacey's personage en de wijze waarop hij in het spel werd vormgegeven. Zelf reageerde Spacey wat beduusd op de hele ervaring: "Je komt aan, ze plaatsen puntjes op je gezicht, en zetten een helm met een camera op je hoofd", zei hij tegen The Guardian. "WTF! Ik ben nu wel heel erg ver van theater de Old Vic."

De cast van Death Stranding

Terug naar Death Stranding. Diens hoofdrolspelers zijn inmiddels wel wat gewend. In eerste instantie wilde Kojima namelijk een andere game maken, Silent Hills. Daar werd zelfs een demo van geproduceerd, met acteur Reedus in de hoofdrol en regisseur Del Toro als drijvende creatieve kracht.

Maar Kojima raakte in conflict met zijn werkgever Konami. Het Silent Hills-project werd stilgezet, en Kojima vertrok om zijn eigen bedrijf op te zetten. Hij nam zijn Hollywoodsterren mee, en voegde er nog een paar aan toe: de Franse actrice Léa Seydoux, Lindsay Wagner (The Bionic Woman) en de Deense regisseur Nicolas Winding Refn maken hun opwachting in Death Stranding.

Dat hij daar gebruik van wil maken, is duidelijk. Kojima leende voor de game technologie van de Nederlandse gamestudio Guerrilla Games. Guerrilla scande ook acteurs in voor de game Horizon Zero Dawn - hoofdpersonage Aloy heeft het gezicht van de Nederlandse actrice Hannah Hoekstra - maar Kojima eiste een heel nieuw niveau van fotorealisme. Het is dan ook geen toeval dat de nieuwe trailer voor Death Stranding eindigt met een ware parade van hyperrealistische Hollywoodgezichten.