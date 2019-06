In het Poolse Cyberpunk 2077 word je in een dystopische toekomst gestort, waarin het de gewoonste zaak is om een ledemaat te vervangen door een mechanische arm. Een arm waar hackers op kunnen inbreken.

Er wordt al enige tijd uitgekeken naar Cyberpunk 2077. De game wordt gemaakt door CD Projekt, de studio die ook verantwoordelijk was voor de succesvolle Witcher-fantasyspellen. Cyberpunk 2077 moet net als deze games een rollenspel worden, maar dan in een sciencefictionwereld.

Hoewel de game nog niet speelbaar was, kregen we op gamebeurs E3 een speelsessie van een uur te zien. Hierin probeerde hoofdrolspeler V binnen te dringen bij een bende om een ondergedoken antihackeragent te traceren.

In de demo werd al snel een complexe dystopie in beeld gebracht. Zo heeft V een computerpoort op zijn pols zitten die hij kan gebruiken om apparaten te hacken, maar waarmee een bendeleider ook op zijn hersenen kon inloggen. De bendeleider kon hierdoor iedere activiteit van V in de gaten blijven houden en er zelfs voor kiezen zijn hersenen te verwoesten.

Naarmate het spel vordert, komen steeds meer kleine details voorbij. Het eten van vlees is bijvoorbeeld illegaal, omdat een producent van synthetische vleesvervangers een harde lobby voert. Daarnaast blijkt de hoofdrolspeler een mysterieuze chip in zijn hoofd te hebben die hem onsterfelijk maakt, maar ook een door Keanu Reeves gespeelde cybergeest constant in beeld laat zien.

We kregen dezelfde missie tweemaal te zien. De missie werd met twee verschillende personages uitgevoerd. Daaruit blijkt dat je opdrachten in de game totaal anders kunt aanpakken.

Een dodelijke sportschool

De eerste sessie werd uitgevoerd door een geraffineerde hacker, die al sluipend steeds dichter bij zijn doelwit kwam. Soms waren de gebruikte hacks onschuldig. V brak bijvoorbeeld in op beveiligingscamera's, zodat hij er ongezien voorbij kon sluipen. Diezelfde vaardigheid kan echter ook gebruikt worden om vijanden op pijnlijke wijze te elimineren.

Zo brak V in op een boksrobot om de veiligheidsschakelaar om te zetten, zodat hij zijn menselijke sparringpartner in één vuistslag kon elimineren. In dezelfde sportschool hackte de hoofdrolspeler ook een fitnessmachine, waardoor het slachtoffer door een gigantisch gewicht werd vermorzeld.

De hacks werden nog grimmiger toen V zijn aandacht richtte op de vijanden zelf. Bijna alle mensen in de wereld hebben hun eigen armen en benen vervangen door cybernetische ledematen, die ook op afstand gehackt kunnen worden. Door de arm van een vijand te hacken, is het bijvoorbeeld mogelijk hem te dwingen zichzelf in het hoofd te schieten.

De game schetst daarmee een wereld waarin hackaanvallen nog grotere gevolgen hebben dan nu al het geval is. De stad in de game is gevuld met robotica, waardoor een cyberaanval al snel leidt tot fysieke gevolgen.

Gesloten deuren openrukken

Bij de tweede speelsessie werd overgeschakeld op een vrouwelijke versie van V. Zij is minder vaardig in hacken, maar kan door haar krachtige ledematen wel goed vechten. Ze kan beveiligde deuren openrukken met haar blote handen, waardoor ze andere routes kan afleggen dan zwakkere personages.

Dit sterkere personage maakt Cyberpunk 2077 qua stijl beter te vergelijken met een schietspel zoals Call of Duty. Deze versie van V kan vrij zware machinegeweren vasthouden en vuistgevechten met gespierde huurlingen overleven.

Aan het einde van beide sessies bereikt V zijn doelwit, dat het personage met een gruwelijk feit confronteert. Als V de missie afrondt, dan zal de opdrachtgever meteen een virus naar zijn of haar brein sturen. In deze dialoog kon de speler ervoor kiezen om de missie alsnog door te zetten en het risico te nemen of een alliantie te smeden met de tegenstander.

CD Projekt laat met Cyberpunk 2077 een wereld zien waarin huidige ontwikkelingen zijn doorgeslagen. Het pas aangekondigde Watch Dogs: Legion wil hetzelfde doen, maar speelt zich af in de nabije toekomst. Omdat Cyberpunk 2077 decennia's later plaatsvindt, zijn de contrasten groter.

De Poolse game-uitgever wil een hoop met Cyberpunk 2077. CD Projekt belooft dat het element van het grote aantal keuzemogelijkheden dat we in de missie zagen, terugkomt in de gehele game. Bovendien speelt het verhaal zich ook nog eens af in een ontzettend grote stad. Wat de schaal precies is, werd bij de demo alleen niet duidelijk gemaakt. Dat weten we waarschijnlijk pas als het spel volgend jaar verschijnt.