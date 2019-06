De Japanse speluitgever Square Enix zegt tegen Game Informer te werken aan een eigen abonnementsdienst waarmee gebruikers voor een vast bedrag per maand spellen kunnen spelen.

Square Enix-topman Yosuke Matsuda zegt veel vragen te krijgen over de komst van zo'n dienst. "We zouden graag een abonnementsdienst of streamingdienst opzetten", zegt hij. "We onderzoeken hoe we een eigen kanaal kunnen opzetten."

Het is nog niet duidelijk waar de uitgever voor kiest en wanneer de dienst er komt. Verschillende andere bedrijven hebben inmiddels een eigen abonnementsdienst aangekondigd.

Zo kondigde Ubisoft deze week op gamebeurs E3 Uplay+ aan. Deze dienst kost 15 euro per maand en biedt toegang tot ruim honderd games, die mensen onbeperkt kunnen spelen. Microsoft heeft Game Pass, waarmee spelers voor een vast bedrag per maand eveneens toegang krijgen tot games.

Google maakt het met Stadia mogelijk om games op verschillende apparaten te streamen. Ook uitgever Bethesda kondigde een technologie waarmee spellen als Doom op de smartphone gestreamd kunnen worden aan.

Naast een eigen gamingdienst is Square Enix ook van plan om zijn oudere spellen digitaal beschikbaar te maken. Matsuda zegt dat een team van het bedrijf aan het overzetten van klassieke NES-games werkt. "We willen deze spellen op verschillende platforms uitbrengen."