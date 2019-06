De gamebeurs Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles loopt ten einde. Dit zijn de grootste en opvallendste aankondigingen van deze editie.

De nieuwe Xbox verschijnt in 2020

Microsoft heeft bekendgemaakt dat de opvolger van de Xbox One in 2020 rond Kerst verschijnt. De naam van de spelcomputer is nog niet gedeeld, het bedrijf sprak zelf van 'Project Scarlett'.

De Xbox One-opvolger wordt volgens Microsoft "vier keer zo krachtig" als de Xbox One X-console. Het apparaat maakt het mogelijk om spellen in 8K-resolutie te spelen en toont games in 120 beelden per seconden. Ook krijgt de spelcomputer een solid state drive (SSD) als virtueel geheugen. Een voordeel daarvan is dat games sneller worden geladen. Oude Xbox-games zullen ook op het nieuwe apparaat werken.

Ook is bekend dat de spelcomputer een chip krijgt die op de grafische technologie van de Zen 2 van processorfabrikant AMD en tevens op de Navi van Radeon RDNA is gebaseerd. Daarnaast bevat de console GDDR6-werkgeheugen.

Avengers-game van Square Enix getoond

De Japanse ontwikkelaar Square Enix heeft een trailer laten zien van een nieuwe Avengers-game, waarin de superhelden van stripboekuitgever Marvel de hoofdrollen spelen. Het spel borduurt niet voort op de bekende filmreeks, maar probeert iets heel nieuws te maken. Daardoor lijken de superhelden niet op de personages in de films.

De Avengers-game is gemaakt om samen met vrienden te spelen. Square Enix belooft regelmatig updates uit te brengen en hoopt spelers jarenlang spelplezier te bieden door bijvoorbeeld nieuwe verhaalmissies en superhelden toe te voegen.

Vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo gaf een presentatie in de vorm van een Direct-uitzending, die online via een videostream was te volgen. De presentatie werd afgesloten met de aankondiging dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild een vervolg krijgt. Nintendo zei dat de ontwikkeling van het populaire spel, dat op de Nintendo Switch verscheen, is begonnen.

In een korte trailer is een duistere, vermoedelijk ondergrondse omgeving te zien. Veel details zijn nog niet bekend. Zo is onduidelijk wanneer de game uitkomt en wat de titel wordt. Nintendo-topman Eiji Aonuma heeft in een interview met GameInformer gezegd dat de game zich afspeelt in dezelfde wereld als Breath of the Wild.

Verzamel hackers in Watch Dogs: Legion

Ubisoft kondigde een nieuw deel aan in de Watch Dogs-serie, waarin spelers een hacker besturen. In het derde deel met de naam Legion kunnen spelers in de huid kruipen van personages die in de open wereld rondlopen. Op die manier stellen ze een team samen om vijanden aan te pakken.

Watch Dogs: Legion speelt zich af in een toekomstige versie van Londen. Zo is de Brexit achter de rug en rijden er zelfrijdende taxi's. De game verschijnt in maart 2020.

Keanu Reeves duikt op in Cyberpunk 2077

Tijdens de Xbox-presentatie werd ruimte vrijgemaakt voor Cyberpunk 2077, een nieuwe game van de makers van The Witcher 3. De releasedatum van het langverwachte, futuristische rollenspel werd bekendgemaakt door acteur Keanu Reeves (The Matrix, John Wick). De game wordt op 16 april 2020 uitgebracht.

De acteur is als personage in het spel te zien, maar het is niet bekend hoe groot zijn rol precies is en wat hij in de game doet. De presentatie werd online veel gedeeld, omdat Reeves wat ongemakkelijk op het podium stond en enthousiast reageerde op iemand uit het publiek die iets naar hem riep.

Gameplay van een nieuwe Star Wars-game

Ontwikkelaar Respawn (bekend van onder meer de Titanfall-spellen) toonde de eerste gameplaybeelden van Star Wars: Jedi Order. Het spel verschijnt dit jaar op 15 november op de pc en spelcomputers.

De video van dertien minuten toont hoe de speler tegen muren rende, Force-krachten gebruikte en met een lightsaber vijanden versloeg. In de game moeten spelers ook puzzels oplossen en obstakels ontwijken. Het spel belooft een singleplayeravontuur dat zich afspeelt na het zesde deel van de Star Wars-filmreeks: Revenge of the Sith.

Nieuw spel van makers Dark Souls en Game of Thrones-schrijver

Het nieuwe spel van de Japanse ontwikkelaar FromSoftware is officieel aangekondigd. De studio maakte eerder games in de Dark Souls-serie, Bloodborne en Sekiro. In een wat vage trailer werd Elden Ring aangekondigd, een openwereldgame in de stijl van Dark Souls, waarin de werelden volgens de makers een stuk groter zijn.

Nieuw is dat spelers door de omgevingen kunnen paardrijden. Er zouden geen steden en personages zijn om mee te praten. Game of Thrones-schrijver George R.R. Martin heeft bij de ontwikkeling van het spel advies gegeven. Het is niet bekend wanneer het spel verschijnt.