Californië stelt een onderzoek in naar de seksistische cultuur op de werkvloer van spelontwikkelaar Riot Games, die voornamelijk bekend is van het spel League of Legends. Dat meldt het Department of Fair Employment and Housing (DFEH) van de Amerikaanse staat donderdag.

De staat wil dat Riot Games door de rechtbanken gedwongen wordt om looninformatie van werknemers te verstrekken, zodat er een onderzoek kan worden ingesteld naar de vermeende genderdiscriminatie.

Het DFEH zegt onderzoek te willen doen naar ongelijke beloningen, seksuele intimidatie, aanranding, vergelding en discriminatie op grond van geslacht bij selectie en promotie.

Begin mei legden tweehonderd medewerkers van Riot Games het werk neer om te protesteren tegen de seksistische cultuur binnen het bedrijf. Hierbij lag de focus op de twee door Riot Games tegengehouden juridische zaken over discriminatie die werknemers waren gestart.

In een clausule van de contracten van werknemers staat dat zaken intern moeten worden opgelost via arbitragerecht, waardoor het niet mogelijk is om juridische stappen te ondernemen.