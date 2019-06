De Finse spelontwikkelaar Next Games heeft aangekondigd bezig te zijn met een spel dat gebaseerd is op de serie Stranger Things. De game wordt speciaal voor smartphones gemaakt.

In het spel kunnen spelers puzzels die zich in de 'echte' wereld bevinden oplossen. Hiermee lijkt het spel op Pokémon GO, waarvoor spelers ook de deur uit moeten om te kunnen spelen.

Het spel maakt gebruik van Google Maps om de op locaties gebaseerde spelelementen aan spelers te tonen. De game zelf moet eruit komen te zien als een tekenfilm uit de jaren tachtig.

Next Games werkt voor de game samen met de streamingdienst Netflix, waarop Stranger Things te zien is. De serie staat in het teken van bovennatuurlijke, horrorachtige verschijnselen, die ook in het spel terugkomen.

Het spel wordt free-to-play en moet in 2020 beschikbaar zijn voor Android en iOS.