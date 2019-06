Nintendo heeft de nieuwe Animal Crossing-game voor de Switch uitgesteld tot 2020. Animal Crossing: New Horizons moet in maart 2020 verschijnen, maakte het bedrijf bekend tijdens een videopresentatie vlak voor de start van gamebeurs E3. Het spel stond eerder voor 2019 gepland.

In de game moeten spelers een eigen huis bouwen en onderhouden, terwijl ze de nabijgelegen dorpsbewoners leren kennen.

Nintendo maakte ook bekend te werken aan een direct vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild. In een korte trailer werden beelden van het spel getoond. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Verder maakte het Japanse gamebedrijf bekend dat het vechtspel Super Smash Bros. Ultimate twee nieuwe personages krijgt. Ten eerste worden de helden uit de Dragon Quest-spellen in één gebundeld spelfiguur toegevoegd aan de game. Daarnaast is de beer uit Banjo Kazooie later dit jaar speelbaar.

Vervolgen voor oude klassiekers

Het cultspel No More Heroes krijgt een vervolg op de Switch, getiteld No More Heroes 3. Eerder werd al een spin-off in deze reeks voor de Nintendo-console uitgebracht.

Het klassieke spel Contra krijgt dit najaar ook een vervolg, getiteld Contra Rogue Corps. Op dinsdag worden de klassieke spellen digitaal beschikbaar gesteld.

De Sega Saturn-game Panzer Dragoon zal ook een remake voor de Switch krijgen. Deze game moet in de winter verschijnen.

Switch-versies van oude games

Meerdere oude spellen worden ook voor de Nintendo Switch uitgebracht. Het Oost-Europese rollenspel The Witcher 3 moet later dit jaar voor het gameapparaat uitkomen.

Daarnaast worden de oude Secret of Mana-spellen digitaal voor de spelcomputer uitgebracht. Deze worden dinsdag beschikbaar gesteld. Trials of Mana, een vervolg dat voor het eerst in het Westen verschijnt, krijgt ook een driedimensionale remake die tevens voor de PlayStation 4 verschijnt.

De horrorspellen Resident Evil 5 en Resident Evil 6 worden allebei in 2019 uitgebracht voor de Switch.