Speluitgever Ubisoft heeft op de gamebeurs E3 in Los Angeles een nieuwe abonnementsdienst voor pc-spellen onthuld. Uplay+ kost 15 euro per maand en geeft toegang tot ruim honderd games.

Uplay+ verschijnt op 3 september en alleen op pc. Spelers met een spelcomputer zoals de Xbox One of PlayStation 4 kunnen er geen gebruik van maken. Pc-bezitters kunnen zich voor 15 augustus aanmelden bij Ubisoft om de dienst van 3 tot 30 september gratis uit te proberen.

Ubisoft maakt eigen games beschikbaar in de abonnementsdienst, die tegen betaling onbeperkt gespeeld kunnen worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om nieuwere spellen als Ghost Recon: Breakpoint, Assassin's Creed Odyssey, The Division 2 en Watch Dogs Legion. Ook oudere spellen, zoals Beyond Good & Evil en Child of Light worden toegevoegd.

Met de dienst krijgen spelers drie dagen voor de officiële release toegang tot een game. Ook kunnen ze bèta's spelen van nog niet verschenen spellen. Volgens Ubisoft kunnen abonnees niet alleen volledige games spelen, maar krijgen ze ook toegang tot uitbreidingen. Het aanbod zal worden uitgebreid.

Uplay+ wordt daarnaast beschikbaar met Google Stadia. Dat is Googles streamingdienst voor games, waarmee spellen zijn te spelen zonder ze eerst te downloaden of te installeren.

Watch Dogs Legion en Roller Champions aangekondigd

Tijdens de E3-presentatie kondigde Ubisoft verschillende nieuwe games aan. Zo verschijnt het derde deel in de Watch Dogs-serie in maart 2020. In Watch Dogs Legion kruipen spelers wederom in de huid van een hacker. Nieuw is dat spelers ook als andere personages in de open spelwereld kunnen spelen.

Roller Champions is een volledig nieuwe game. Het gaat om een sportspel waarin twee teams in een arena tegen elkaar spelen. De spelers rijden rondjes op rolschaatsen en moeten een bal scoren om punten te verdienen. Tegenstanders moeten de bal ondertussen zien af te pakken om zelf te scoren. Het spel is in 2020 gratis beschikbaar. Spelers kunnen in het spel aankopen doen.

Gods and Monsters verschijnt op 25 februari

Een andere nieuwe game is Gods and Monsters. In dit spel van de makers van Assassin's Creed Odyssey probeert de speler als jonge Griekse god de berg Olympus te beschermen tegen monsters. Het spel verschijnt op 25 februari.

Ubisoft kondigde ook een uitbreiding van The Division 2 aan. Het spel wordt voorzien van nieuwe spelgebieden (Washington en het Pentagon) en nieuwe verhaallijnen. Daarnaast presenteerde de uitgever Rainbow Six Quarantine een nieuw deel in de reeks van tactische schietspellen, die samen met vrienden kan worden gespeeld. Het spel komt in 2020 uit.