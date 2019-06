De remake van het populaire rollenspel Final Fantasy VII komt volgend jaar op 3 maart uit voor de PlayStation 4. Dat heeft gamemaker Square Enix tijdens de E3-beurs bekendgemaakt.

De datum werd door Square Enix-regisseur Tetsuya Nomura bekendgemaakt tijdens een Final Fantasy-concert in Los Angeles. Ook is een korte nieuwe trailer van het spel uitgebracht.

De Final Fantasy VII Remake werd in 2015 officieel onthuld. Daarna bleef het lange tijd stil rondom de ontwikkeling. Nomura zegt dat het spel achteraf te vroeg is aangekondigd. Later bleek dat de remake niet als één spel verschijnt, maar dat het verhaal in delen wordt uitgegeven. Het eerste deel komt volgend jaar uit, maar het is nog niet duidelijk wanneer de rest van de delen verschijnt.

Final Fantasy VII kwam in 1997 voor de eerste PlayStation uit en is een van de populairste delen in de Final Fantasy-reeks. Het was het eerste deel in de serie dat in 3D speelbaar was.

Veel details rondom het spel zijn nog steeds onbekend. In de nacht van maandag op dinsdag vindt de persconferentie van Square Enix plaats, vermoedelijk zal dan meer informatie naar buiten gebracht worden.