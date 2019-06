Gamebedrijf Bethesda heeft tijdens een presentatie op gamebeurs E3 de streamingtechnologie Orion aangekondigd. Hiermee zijn spellen als Doom op smartphones speelbaar.

Orion is ontwikkeld door id Software en is een technologie om het streamen van games te optimaliseren. Volgens de makers moet Orion voor snellere streams zorgen, ook bij een lagere bandbreedte.

Spelontwikkelaars kunnen de technologie van Bethesda gebruiken in hun games. Tijdens de persconferentie werd Orion gedemonstreerd door Doom met een controller op een smartphone te spelen, volgens Bethesda "zonder zichtbare vertraging" en in 4K-resolutie met zestig beelden per seconde. Later dit jaar verschijnt een bèta.

Ook werden nieuwe games en uitbreidingen getoond. De nieuwe Doom-game, Doom Eternal, verschijnt op 22 november. Het spel bevat een verhaalmodus, maar krijgt ook een multiplayeroptie, waarbij een speler het opneemt tegen twee demonen.

Gratis uitbreiding voor Fallout 76

Bethesda legde daarnaast zijn plannen voor het tweede jaar van Fallout 76 op tafel. "In het begin hebben we veel problemen gehad met het spel", gaf het bedrijf toe. "Daar hebben we terechte kritiek op gehad."

Bethesda zegt veel van de problemen te hebben opgelost en brengt in de herfst van dit jaar een gratis uitbreiding uit, waarin meer aan het spel wordt toegevoegd. Zo is er een nieuwe verhaallijn, komen er menselijke personages en wordt er een battle-royalemodus toegevoegd.

Daarbij worden 52 spelers in een level gezet, van wie er één als winnaar overblijft. Spelers moeten elkaar verslaan en uit de buurt blijven van een steeds kleiner wordende brandende ring.

Nieuwe games Ghostwire Tokyo en Deathloop

De ontwikkelaar toonde verder twee volledig nieuwe games. Ghostwire Tokyo is een actie-avonturenspel, waarin de speler een moderne stad moet redden van bovennatuurlijke krachten. Veel details zijn nog niet bekend.

Deathloop is een nieuwe firstpersongame van de makers van Dishonored, die zich afspeelt op een eiland. Twee personages proberen elkaar te vermoorden, maar steeds als dat gebeurt, wordt de ander wakker. In het spel moet die cyclus doorbroken worden.

Bethesda presenteerde ook een nieuwe Commander Keen voor mobiele telefoons. Het gaat om een cartooneske game die werkt door middel van het free-to-playmodel. Spelers kunnen gadgets in het level vegen om vijanden te verslaan.