Microsoft brengt rond de kerst volgend jaar een opvolger van zijn Xbox-spelcomputer op de markt onder de naam Project Scarlett.

De nieuwe spelcomputer wordt tegelijk met de nieuwe game Halo Infinite uitgebracht. De Scarlett wordt "vier keer zo krachtig" als de Xbox One X-console, meldde Microsoft tijdens de jaarlijkse gameconferentie E3.

Scarlett bevat een chip gebaseerd op de grafische technologie van de Zen 2 van AMD en de Navi van Radeon RDNA. Het zal GDDR6-werkgeheugen bevatten. Volgens het bedrijf kan daardoor het aantal mogelijke beelden per seconde bijzonder hoog komen te liggen (tot 120FPS) en wordt het mogelijk om beeldresoluties tot 8K te behalen.

Ten slotte gebruikt het systeem een zogenoemde solid state drive (SSD) als virtueel geheugen, om op den duur veel snellere laadtijden mogelijk te maken. Microsoft belooft dat oude Xbox-games van vorige spelcomputers te spelen zullen zijn op de machine.

Scarlett lijkt daarmee vergelijkbaar met wat we al weten van de PlayStation 5.

Microsoft introduceert ook nieuwe Game Pass

Scarlett wordt slechts een onderdeel van de toekomstplannen van Xbox. De xCloud, een nieuwe dienst die het mogelijk moet maken om alle Xbox-games die je bezit vanuit de cloud te spelen zonder download, is vanaf zondag op E3 te testen. Het is de bedoeling dat xCloud vanaf oktober voor alle Xbox One-bezitters gratis te gebruiken is.

Het wordt straks mogelijk om vanuit het cloudnetwerk van Microsoft games te spelen, maar ook om de eigen spelcomputer in een server te veranderen om games te streamen. De games kunnen dan vervolgens op andere apparaten gespeeld worden vanaf de server of de cloud.

Google kondigde eerder deze week plannen aan voor Stadia, een soortgelijke cloudgamingdienst.

Game Pass

Sinds zondag is het mogelijk om een Game Pass Ultimate aan te schaffen bij Xbox, maakte het bedrijf verder bekend. Het abonnement combineert de Game Pass voor Xbox, waarmee een aantal games gratis te spelen zijn, met de nieuwe Game Pass voor pc en een abonnement op de online gamingdienst Xbox Live. Ultimate kost in Nederland 12,99 euro.

De nieuwe pc-versie van Game Pass bevindt zich vanaf nu in beta. Microsoft voegt de komende maanden nieuwe games toe en wil in augustus in ieder geval honderd games te spelen aanbieden voor abonnees. Onder andere Football Manager 2019, Prey en de Halo Master Chief-edition zijn onderdeel van de dienst.

Microsoft rondde het lijstje servicemededelingen af met het nieuws dat het de bekende indiegamestudio Double Fine (Psychonauts, Brutal Legend) heeft ingelijfd.

Keanu Reeves krijgt hoofdrol in Cyberpunk 2077

Microsoft toonde zo'n 60 games tijdens de anderhalf uur durende persconferentie, waaronder een trailer van The Elden Ring, product van een samenwerking tussen Dark Souls-studio FromSoftware en Game of Thrones-schrijver George R.R. Martin.

Hollywood-acteur Keanu Reeves kondigde zijn rol aan in Cyberpunk 2077, de nieuwe game van The Witcher-ontwikkelaar CD Projekt Red. Reeves maakte daarbij bekend dat het spel vanaf 16 april 2020 in de winkel zal liggen.

Ook de nieuwe Gears of War-game kreeg een verschijningsdatum: die is vanaf september dit jaar te koop. In juli vindt er een publieke multiplayer-test plaats voor de Versus Multiplayer-modus. De game krijgt daarnaast een horde-modus en een 'Escape'-modus, waarbij je een bom moet planten en vervolgens moet vluchten.

Minecraft en Flight Simulator

Ninja Theory, de gamestudio die vorig jaar door Microsoft Xbox werd aangekocht, kondigde de nieuwe multiplayer-actietitel Bleeding Edge aan. Het spel is een cartoonachtige 4-tegen-4 game die wel wat wegheeft van Overwatch en is vanaf 27 juni in beta te spelen. Ook Mojang, de studio achter Minecraft, komt met een nieuwe titel: Minecraft Dungeons, waarin je met drie vrienden in ondergrondse kerkers tegen monsters kan vechten.

Microsoft kondigde een nieuwe versie van zijn Flight Simulator aan die gebruik zal maken van GPS-data en kunstmatige intelligentie. Voor de Lego-liefhebbers: Forza Horizon 4 krijgt een speciale Lego-uitbreiding deze week, en alle negen hoofdfilms uit de Star Wars-reeks vormen de blauwdruk voor een nieuwe Lego Star Wars-game.

Ten slotte werd bekend dat de invloedrijke Japanse online multiplayergame Phantasy Star Online 2 begin volgend jaar ook in het westen te spelen is, net zoals Dying Light 2 en Dragonball: Kakarot. Ori and the Will of the Wisps krijgt daarbij een harde datum: 11 februari 2020.