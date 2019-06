Het nieuwe deel in de FIFA-gamereeks verschijnt op 27 september. Voor het eerst sinds het verschijnen van het laatste deel van FIFA Street in 2012 voorziet EA Sports het spel weer van een straatvoetbalmodus.

De nieuwe modus werd in een trailer getoond. Het onderdeel voor straatvoetbal heet FIFA Volta Football. Spelers kunnen een verhaal doorlopen, waarbij ze op straatvoetbalveldjes over de hele wereld tegenstanders moeten verslaan. Zo zijn er veldjes onder een brug in Amsterdam, op een dak in Tokio en in een voetbalkooi in Londen.

Naast een verhaalmodus is ook een multiplayermodus aanwezig. Daarbij kunnen spelers online tegen anderen voetballen en in competities promoveren of degraderen. In Volta Kick Off is het daarnaast mogelijk om met professionele spelers op straat te voetballen.

In FIFA Volta kunnen mensen in verschillende samenstellingen voetballen. Zo is er een modus zonder keepers waarin drie voetballers het tegen drie anderen opnemen. Ook is er een versie met keepers (vier tegen vier). Spelers kunnen ook de regels en de grootte van het veld aanpassen.

FIFA 20 verschijnt voor Windows, Xbox One en PlayStation 4.