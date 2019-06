Google heeft donderdag in een livestream meer informatie over Stadia bekendgemaakt. Gamers kunnen een maandelijks abonnement op de streamingdienst voor games afsluiten om spellen te spelen.

Stadia werd in maart van dit jaar aangekondigd. Met de dienst kunnen spelers games direct streamen, zonder die eerst te hoeven downloaden of installeren. Vanuit een datacenter worden spellen naar apparaten gestuurd. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om de games te spelen in een internetbrowser op een laptop of smart-tv.

Google maakt donderdag bekend dat Stadia vanaf november 2019 beschikbaar is. De dienst is dan ook direct in Nederland te gebruiken. Mensen kunnen een maandelijks bedrag van 9,99 euro betalen om onbeperkt spellen te streamen met Stadia Pro.

Bij Stadia Pro kunnen mensen games spelen in 4K, HDR, met 5.1 surround sound en met 60 beelden per seconde (FPS). Bij Stadia Pro levert Google een aantal gratis games. Het gaat aanvankelijk om onder meer Destiny 2 met alle uitbreidingen. Later worden ook andere spellen toegevoegd. Mensen kunnen ook (nieuwere) spellen aankopen om via de streamingdienst te spelen.

Google biedt voor 129 euro een speciaal starterspakket met de naam Founder's Edition aan. Kopers krijgen daarmee onder meer drie maanden toegang tot Stadia Pro, een Chromecast Ultra om spellen naar de tv te streamen en een speciale controller. Dit pakket is benodigd om in november van Stadia gebruik te maken.

Er is ook een gratis versie van Stadia, die Stadia Base wordt genoemd. Deze versie verschijnt volgend jaar zonder gratis games. Mensen kunnen daarmee spellen in maximaal 1080p spelen met stereogeluid. Alle games moeten gekocht worden.

Internetsnelheid bepaalt kwaliteit

Voor het gebruik van Stadia is 10 Mbps de aanbevolen minimumsnelheid. Daarmee zijn spellen in 720p speelbaar met 60 FPS en stereogeluid. Voor de beste speelervaring met 4K-beelden, HDR-kwaliteit en 5.1 surround sound, raadt Google een snelheid van 35 Mbps aan.

Google heeft ook bekendgemaakt welke spellen met Stadia te spelen zijn. Het gaat onder meer om de nieuwe games Baldur's Gate 3, Ghost Recon Breakpoint en Gylt. Ook zijn spellen als The Division 2 en Borderlands 3 op Google Stadia speelbaar.

Andere streamingdiensten

Niet alleen Google werkt aan streaming voor games. Ook Microsoft (xCloud), Sony (PlayStation Now) en chipfabrikant Nvidia (GeForce Now) zetten in op de markt.

Naar verluidt zou ook Amazon een eigen gamestreamingdienst willen ontwikkelen.