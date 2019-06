EA, de maker van schietspel Battlefield V, heeft een Duitse soldaat in de game per ongeluk vernoemd naar een echt bestaande verzetsheld. De naam van het personage wordt daarom gewijzigd.

Spelers kunnen in Battlefield V het personage Wilhelm Franke kopen om er online tegen anderen mee te strijden.

Het personage deelt de naam Wilhelm Franke met de Duitse verzetsheld. Zijn sigarenwinkel in Dresden was een geheime ontmoetingsplek voor de SPD, een politieke partij die zich in de jaren dertig en veertig tegen Adolf Hitler verzette. De partij was in die periode verboden. In 1945 overleed Franke bij luchtaanvallen.

"We hebben ontdekt dat een van de Elites in onze game, Wilhelm Franke, een naam deelt met een verzetslid uit Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog", schrijft Battlefield-uitgever EA in een verklaring die in handen is van Vice. "We willen hiervoor onze excuses aanbieden. We wilden op geen enkele manier oneerbiedig zijn. De naam wordt aangepast in de game."

'Gameversie Franke was geen nazi'

EA ontkent daarnaast dat de Franke in de game een nazi is. "Hij is gewoon een Duitse soldaat", stelt de uitgever. "We maken geen politieke statements over de Tweede Wereldoorlog in het spel en we laten ook geen hakenkruizen zien."

Het spelfiguur werd in een trailer getoond als een meedogenloos personage dat geallieerden met een pistool executeerde. Daarbij liet hij één tegenstander op de grond doodbloeden.

Daarnaast draagt het personage het IJzeren Kruis, een militaire onderscheiding die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer wordt uitgereikt.