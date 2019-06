Nintendo heeft woensdag tijdens een Nintendo Direct-uitzending meer informatie bekendgemaakt over Pokémon Sword en Pokémon Shield. De games verschijnen op 15 november voor de Nintendo Switch.

In de uitzending werden nieuwe beelden getoond van de Pokémon-spellen. Duidelijk is dat spelers in grote stadions tegen andere trainers kunnen vechten. Ook is er een nieuw spelprincipe met de naam Dynamax, waarmee Pokémons veel groter en krachtiger worden.

De grote versies van de wezens kunnen samen met maximaal drie andere spelers bestreden worden. Daarmee wordt een zogeheten Raid-component aan de Pokémon-serie toegevoegd.

In Pokémon Sword en Pokémon Shield is het voor de speler net als in eerdere delen de bedoeling om nieuwe monsters te vangen, ze te trainen en tegen andere trainers te vechten om uiteindelijk kampioen te worden.

Nieuw zijn de open landschappen die spelers doorkruisen om Pokémons te vangen. In eerdere delen konden deze routes altijd alleen lineair doorlopen worden. Dit keer bepalen spelers zelf hun route en hangt de camera niet schuin boven het personage, maar is die helemaal om het personage heen te bewegen.

Nieuwe monsters

Nintendo liet enkele nieuwe Pokémons zien, waaronder de twee nieuwe monsters Zacian en Zamazenta. Deze wolfachtige wezens zijn legendarische verschijningen die naar de speltitels zijn ontworpen. Zo heeft de één een zwaard en de ander een schild.

Pokémon Sword en Pokémon Shield zijn de eerste volledige Pokémon-rollenspellen sinds het verschijnen van Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon. Die games verschenen in 2017.

De nieuwe delen zijn de eerste volledige games voor de Nintendo Switch, naast de twee Pokémon Let's Go-games, die simpelere en modernere versies zijn van het oudere Pokémon Yellow.