Het cartoonspel Cuphead zal binnenkort gespeeld kunnen worden op de schermen in de Tesla Model 3, Model S en Model X, vertelt Tesla-CEO Elon Musk in de podcast Ride the Lightning.

De game wordt deze zomer met behulp van een update toegevoegd aan de dashboards. "We hebben Cuphead werkend gekregen", vertelt Musk. "De ontwikkelaars hebben ons geholpen om de game draaiend te krijgen."

"Het is een toffe, bizar moeilijke game. Sadistisch moeilijk, zelfs. De game ziet eruit als een schattig Disney-avontuur, maar het verhaal is best duister."

Alleen het eerste level kan in Tesla's gespeeld worden. Er zou te weinig geheugen in de auto's zitten om de volledige game toe te voegen. Cuphead is een tweedimensionaal platform- en schietspel dat eruitziet als een wat oudere tekenfilm.

Het is voor het eerst dat zo'n moderne game speelbaar wordt in Tesla-auto's. Het is al wel langer mogelijk om oude Atari-spellen op de infotainmentsystemen af te spelen.