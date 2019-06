De prijs van het PlayStation Plus-abonnement van Sony PlayStation gaat met een euro omhoog, staat in een e-mail die op vrijdag aan leden is verstuurd.

Volgens de mail komt er een verhoging van de kosten van het maandelijkse abonnement, dat momenteel 7,99 euro kost, per 1 augustus. Het gaat dan 8,99 euro kosten.

In eerste instantie verstuurde PlayStation per ongeluk een email waarin de prijs niet vermeldt werd: daarin stonden alleen placeholders, zoals %twelve_price%. Sony was toen niet bereikbaar voor commentaar. Later op de middag werd een verbeterde e-mail verstuurd.

PlayStation Plus is een abonnementsdienst waarmee PlayStation-gebruikers onder meer games online kunnen spelen, games met korting kunnen kopen en maandelijks gratis games ontvangen. De prijsstijging vindt plaats "vanwege veranderende marktomstandigheden", aldus Sony in de mail.