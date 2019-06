Het nieuwste deel in de schietspellenreeks Call of Duty heet Call of Duty: Modern Warfare. De game is geen vervolg op, maar een reboot van de oude Modern Warfare-trilogie.

De Amerikaanse gameontwikkelaar Infinity Ward presenteerde de game aan een kleine groep journalisten. Ook NU.nl was daarbij aanwezig.

Volgens Infinity Ward wordt Modern Warfare de meest realistische Call of Duty-game tot nu toe. Het spel legt de nadruk op authentieke militaire actie en wapens.



De verhalende hoofdmodus speelt zich af in het heden en is gebaseerd op fictieve, maar actuele oorlogssituaties. De game wil "oorlog tonen zoals het is". Excessief geweld en het perspectief van een terrorist worden daarbij niet geschuwd.

Beide kanten van oorlogsvoering

De speler ervaart de ene helft van het verhaal als lid van een militaire elite-eenheid en de andere helft als rebel.

"Wij wilden graag getrouwe verhalen over moderne oorlogsvoering vertellen", aldus Jacob Minkoff, de regisseur van de verhaalmodus.

"Het zou niet respectvol zijn om bijvoorbeeld de burgers in oorlogsgebieden te vermijden en alleen het perspectief van rondspringende elitesoldaten te laten zien".

Het laatste en derde deel in de Modern Warfare-reeks verscheen in 2011. Minkoff kan de keuze voor een reboot verklaren: "We houden van de personages en het DNA van deze franchise. De Modern Warfare-serie is bovendien provocatief en grensoverschrijdend. Met Modern Warfare in de titel van de game scheppen we de juiste verwachting en weten spelers wat ze krijgen."

Nieuwe engine

Ten opzichte van het vorige deel, Call of Duty: Black Ops 4, heeft Modern Warfare visueel flinke stappen gezet. Volgens de studio leunt het spel op een nieuwe technische infrastructuur (een zogeheten engine).



De game verschijnt 25 oktober op de PlayStation 4, Xbox One en pc.