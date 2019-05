De nieuwe smartphonegame Pokémon Sleep gaat bijhouden hoe spelers slapen. Goed slaapgedrag zal vervolgens in het spel worden beloond.

"We willen slaap veranderen in entertainment", vertelde The Pokémon Company-directeur Tsunekazu Ishihara volgens persbureau Reuters tijdens een persconferentie.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de Pokémon Go Plus, het accessoire waarmee Pokémon Go gespeeld kan worden. Deze nieuwe versie kan ook slaap van spelers meten in Pokémon Sleep.

De nieuwe slaapgame zal in 2020 verschijnen.

Nieuwe Pokémon-game van makers Super Mario Run

Daarnaast werkt het gamebedrijf aan Pokémon Masters, een smartphonegame waarin spelers tegen computergestuurde tegenstanders moeten vechten. Het spel wordt gemaakt met de Japanse studio DeNA, die ook meehielp aan Super Mario Run en Animal Crossing: Pocket Camp.

In de nieuwe app Pokémon Home kunnen spelers hun verschillende Pokémon-spellen koppelen, zodat hun gevangen monsters in de spellen uitgewisseld kunnen worden. Pokémon Home werkt met spellen op de Nintendo Switch, Android en iOS en verschijnt begin 2020.