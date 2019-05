De Chinese techgigant Tencent werkt samen met zijn Amerikaanse dochteronderneming Riot Games aan een mobiele versie van het populaire online spel League of Legends, schrijft persbureau Reuters op basis van drie bronnen.

De bedrijven werken volgens Reuters al ruim een jaar aan de mobiele versie van League of Legends. Naar verluidt duurt het nog zeker tot volgend jaar totdat de game als app wordt uitgebracht.

Veel details over de overzetting zijn niet bekend. De bronnen zeggen weinig te mogen prijsgeven, omdat de details van het project geheim zijn. Riot Games en Tencent hebben niet op de berichtgeving van Reuters gereageerd.

Riot Games is de maker van het bijna tien jaar oude League of Legends. De ontwikkelaar zou jaren geleden het idee van moederbedrijf Tencent om een mobiele versie te maken hebben verworpen.

Daarna besloot Tencent zelf mobiele games uit te brengen die op League of Legends leken. In 2015 bracht het bedrijf Honour of Kings uit in China. Dat werd een van de succesvolste mobiele games ter wereld. In maart van dit jaar telde het spel nog 140 miljoen actieve gebruikers.

Een jaar later bracht Tencent het vergelijkbare spel Arena of Valor uit, al wordt deze game als een flop gezien. De westerse markt zou weinig aandacht voor de game hebben gehad.