Schrijver George R.R. Martin heeft de Japanse ontwikkelaar van de Dark Souls-games van advies voorzien, meldt gameblog Gematsu dinsdag.

George R.R. Martin is de schrijver van A Song of Ice and Fire, de boekenreeks waar de tv-serie Game of Thrones op is gebaseerd. Op zijn blog schrijft hij te hebben "geholpen bij een game uit Japan".

De schrijver houdt in het midden welk gamebedrijf hij heeft bijgestaan, maar volgens bronnen van Gematsu gaat het om een nieuwe titel van From Software, de studio bekend van Dark Souls, Bloodborne en Sekiro.

Volgens eerdere geruchten werkt From Software momenteel aan een openwereldgame, waarin de speler koningen moet vermoorden om nieuwe krachten te krijgen.

Het is nog niet bekend wanneer het spel wordt aangekondigd of uitgebracht. Gamebedrijven onthullen vaak nieuwe games op de beurs E3, die in juni plaatsvindt.