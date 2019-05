Microsoft heeft een nieuwe Minecraft-game aangekondigd voor Android en iOS. De game werkt net als Pokémon Go met augmented reality (AR) waarbij het spel zich afspeelt in de wereld om de speler heen.

In een trailer is te zien dat spelers bouwsels kunnen maken in hun directe omgeving via Minecraft Earth. Deze bouwsels worden dan via de game zichtbaar voor andere spelers van het spel. Door gebruik te maken van de camera van de smartphone lijkt het alsof de Minecraft-objecten in de echte wereld om de speler heen staan.

Net als in Pokémon Go moeten spelers naar buiten om materialen en objecten te verzamelen om te kunnen gebruiken in hun creaties. Tijdens deze verkenningstochten kunnen spelers ook monsters tegenkomen die ze moeten verslaan, net als in de computerversie van het blokkenspel.

Ook wordt het mogelijk om samen aan creaties te werken en speciale opdrachten in het spel te voltooien.

Het is nog niet bekend wanneer de game beschikbaar wordt. Deze zomer start een bètatest.