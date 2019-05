De Steam Link-app is sinds donderdag ook beschikbaar voor iPad en iPhone. De app werd vorig jaar door door Apple afgewezen, maar is nu alsnog in de App Store verschenen.

De app van gamebedrijf Valve zorgt ervoor dat pc-games via wifi van een computer naar een ander apparaat, zoals een smartphone of tablet, gestreamd kunnen worden. Het spel wordt dan bestuurd via het mobiele apparaat, maar draait op een (krachtige) computer.

Apple heeft niet bekendgemaakt waarom de app nu wel is goedgekeurd. Toen het bedrijf de Steam Link-app vorig jaar afwees, werd een "zakelijk conflict" als reden opgegeven.

Mogelijk is de app afgekeurd omdat via de Steam Link-app games gekocht konden worden. Apple staat dit niet toe, omdat aankopen op apparaten van Apple alleen via de App Store gedaan mogen worden. Valve heeft de mogelijkheid om games te kopen verwijderd uit de Steam Link-app voor iOS. Op Android is het wel mogelijk om games te kopen via de app.

Het streamen van games via Steam Link was in eerste instantie alleen mogelijk via een apart gamestreamkastje dat Valve verkocht. De productie en levering van dit kastje werd vorig jaar door Valve gestaakt omdat Steam Link nu ook mogelijk is via een app. Er is geen aparte hardware meer voor nodig.