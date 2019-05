De hernieuwde uitgave van World of Warcraft is vanaf 27 augustus beschikbaar, heeft Blizzard, het bedrijf achter de online fantasygame, dinsdag bekendgemaakt.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 13 augustus aanmelden voor het maken van een personage voor World of Warcraft Classic en het claimen van een gebruikersnaam.

Blizzard maakte in november bekend dat het bedrijf in de zomer van 2019 een klassieke versie van World of Warcarft zal uitbrengen. Het gaat hierbij om hoe het spel er in 2006 uitzag. Voordat de hernieuwde uitgave beschikbaar is, krijgt een aantal spelers al toegang om de online game te testen.

World of Warcraft werd in 2004 uitgebracht en is een van de populairste online rollenspellen. In de game kunnen spelers de rol van een mens of fantasypersonage aannemen en het personage sterker maken door missies te voltooien.