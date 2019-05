Sony heeft op vrijdag een documentaire over de totstandkoming van de game God of War online geplaatst. De gehele film is via YouTube te bekijken.

Sony kondigde de documentaire vorige maand aan op de eerste verjaardag van de game. Het zou de eerste keer zijn dat PlayStation een kijkje achter de schermen van een van zijn games laat zien, aldus Sony.

De documentaire, Raising Kratos, richt zich op de "menselijke kant" van gameontwikkeling en de "passie" van de werknemers van Santa Monica Studio, schrijft Sony.

Er werd drie jaar lang gefilmd, goed voor zo'n vierhonderd uur beeldmateriaal. De uiteindelijke film is twee uur lang.

God of War werd vorig jaar beloond met verschillende Game of the Year-awards, onder andere op de Game Awards. De game, het vierde deel uit de reeks, werd in de eerste maand vijf miljoen keer verkocht.