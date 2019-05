Ontwikkelaar Tencent heeft woensdag in China de mobiele versie van het populaire schietspel PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) gesloten.

De techgigant heeft het spel PUBG Mobile vervangen door een alternatief genaamd Game for Peace. In een verklaring aan Reuters schrijft Tencent dat het spel een tactisch schietspel is, dat "een ode brengt" aan de soldaten die het Chinese luchtruim verdedigen.

Tencent zou al ruim een jaar wachten op goedkeuring van Chinese autoriteiten om geld aan PUBG Mobile te mogen verdienen, bijvoorbeeld via in-app-aankopen. Voor Game for Peace werd die toestemming in april al gegeven.

PUBG Mobile bestaat sinds maart 2018. In China zou het spel zeventig miljoen dagelijkse gebruikers hebben. Reuters schrijft op basis van analist Cui Chenyu dat Game for Peace "veel lijkt op PUBG". "Het is vrijwel hetzelfde spel", zegt ze. "Het spelprincipe, de achtergrond, het ontwerp en de personages zijn allemaal hetzelfde."

Net als in PUBG Mobile landen honderd spelers op een eiland. Zij moeten wapens en een uitrusting bij elkaar zoeken en het tegen de andere spelers opnemen. Degene die als laatst overblijft heeft gewonnen.

Op beelden van het spel is te zien dat tegenstanders eerst zwaaien voordat ze sterven. Vervolgens krijgen spelers een zogeheten lootbox als beloning.