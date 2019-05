Ontwikkelaar Mojang heeft een gratis versie van Minecraft uitgebracht, die speelbaar is in webbrowser.

Mojang schrijft in het blogbericht het spel gratis beschikbaar te maken, omdat het tien jaar geleden is dat Minecraft verscheen. De browserversie heet Minecraft Classic en biedt de variant van het spel zoals hij in 2009 was.

Dat betekent dat het spel gebruikmaakt van het oude menu. De wereld van Minecraft bestaat volledig uit blokken. Daarvan worden bijvoorbeeld zandvlaktes en bomen gemaakt. Ook personages en vijanden ogen blokkerig.

In Minecraft Classic bestaat de wereld uit in totaal 32 verschillende blokken. Alle latere uitbreidingen die na het origineel voor Minecraft verschenen, zijn in deze versie niet inbegrepen. Volgens de makers zijn ook "originele bugs" in het spel te vinden.

In de browserversie kunnen spelers vrienden uitnodigen om in één spelwereld mee te doen. Daarvoor kan een bepaalde link met anderen worden gedeeld.

Wereld naar eigen wens aan te passen

Minecraft kwam voor het eerst op 17 mei 2009 beschikbaar. In het spel worden spelers in een willekeurig samengestelde wereld geplaatst, waardoor elke wereld uniek is. De wereld is naar eigen wens aan te passen door blokken weg te halen en te verplaatsen.

Daarnaast moeten spelers proberen te overleven, door bijvoorbeeld zombies te verslaan. Spelers kunnen zelf bijvoorbeeld wapens maken met het delven van grondstoffen.