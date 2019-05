Speluitgever EA heeft dinsdag bekendgemaakt zijn abonnementsdienst EA Access uit te brengen op PlayStation 4-spelcomputers.

EA schrijft dat PS4-bezitters vanaf juli een abonnement kunnen afsluiten via de PlayStation Store. De kosten bedragen 3,99 euro per maand of 24,99 euro per jaar.

Met EA Access krijgen abonnees onder meer de mogelijkheid om volledige versies van nieuwe games tot tien uur lang te proberen voordat ze in de winkel liggen. Ook krijgen spelers onbeperkt toegang tot EA-games zoals FIFA 19, Mass Effect Andromeda, Battlefield 1 en Star Wars Battlefront II.

EA biedt de abonnementsdienst sinds 2014 aan op de Xbox One. Voor de dienst op PS4 is een ander account nodig. Spelers die op beide consoles willen spelen, moeten volgens berichtgeving van The Verge twee keer betalen.