Speluitgever 2K van het schietspel Borderlands 3 heeft tegenover Eurogamer bevestigd dat er microtransacties in het spel zitten. Eerder was hier onduidelijkheid over.

Vorige week liet spelmaker Gearbox de eerste beelden zien van Borderlands 3. Tijdens de presentatie werd ook kort gesproken over de mogelijkheid om spullen in het spel te kopen, maar op vragen over hoe dit precies in zijn werk zal gaan, bleef de ontwikkelaar vaag.

In een verklaring laat de uitgever van het spel weten dat "spelers de optie krijgen om bepaalde cosmetische spullen te kopen, zoals aanpassingen voor een personage, voertuig of wapen". Het bedrijf benadrukt dat spelers die deze spullen aanschaffen niet beter worden in het spel.

Vorige delen van de Borderlands-serie hadden geen microtransacties, maar het laatste deel had wel meer dan vijftig kleine uitbreidingen.

Borderlands 3 verschijnt op 13 september 2019 voor Windows, Xbox One en PlayStation 4.