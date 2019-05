Epic Games, het bedrijf achter het schietspel Fortnite, koopt gameontwikkelaar Psyonix, dat vooral bekend is van het race-voetbalspel Rocket League. Dat heeft het overgenomen bedrijf woensdag bekendgemaakt.

Volgens een persbericht dat in handen van de Amerikaanse nieuwssite The Verge is, betekent de overname dat Rocket League eind 2019 beschikbaar wordt in de gameswinkel van Epic en daarmee uit de concurrerende winkel Steam verdwijnt.

Spelers die Rocket League via Steam hebben gekocht, kunnen het spel blijven spelen. Ook blijft de game ondersteund worden.

Welk bedrag met de overname gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Epic Games en Psyonix verwachten de overname uiterlijk begin juni formeel te hebben afgerond.

Verbetering: In dit artikel stond dat Rocket League vanaf een bepaald moment niet meer te koop zou zijn op Steam. De makers van Rocket League hebben inmiddels verduidelijkt dat dat niet het geval is. Het bericht is daarom aangepast.