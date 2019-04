In een blogpost meldt de producent van spelontwikkelaar Respawn Entertainment, Dave McCoy, dat er voorlopig geen nieuw deel komt in de Titanfall-serie. Voorlopig is de studio druk met het populaire schietspel Apex Legends.

In februari 2019 kwam Apex Legends uit en het spel wist al snel miljoenen spelers aan zich te binden. Deze populariteit heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkelaar zich voorlopig op deze game zal blijven richten en dat plannen voor een nieuwe Titanfall-game "op de lange baan zijn geschoven".

McCoy laat weten dat dit verder geen invloed heeft op Star Wars Jedi: Fallen Order. Dit is de andere game waar Respawn Entertainment momenteel aan werkt. Volgens McCoy werkt er een ander team aan deze game en de ontwikkeling van Apex Legends heeft hier geen invloed op.

Het eerste Titanfall-spel kwam uit in 2014 en kreeg in 2016 een vervolg: Titanfall 2. Apex Legends speelt zich af in dezelfde wereld als Titanfall, maar is geen vervolg op de serie.