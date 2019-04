Sony draaide een recordwinst, maar waarschuwt voor een dalende winst in het huidige jaar, onder meer door teruglopende verkopen van de PlayStation 4 (PS4). Daarnaast meldt het bedrijf dat het de komende twaalf maanden nog niet met een nieuwe PlayStation komt.

Sony verkocht het afgelopen gebroken boekjaar 17,8 miljoen exemplaren van de PlayStation 4, meldt het bedrijf in zijn kwartaalcijfers (pdf) Dat is opnieuw minder dan het jaar ervoor, toen er negentien miljoen exemplaren werden verkocht.

Voor het huidige boekjaar verwacht Sony zestien miljoen exemplaren van de PS4 te verkopen. Sony heeft sinds de introductie van de PlayStation 4 in 2013 bijna 95 miljoen exemplaren van de spelcomputer verkocht.

De levensduur van de PS4 loopt echter op zijn eind, en in 2020 wordt de presentatie van de PlayStation 5 verwacht. Sony waarschuwt wel dat het in ieder geval de komende twaalf maanden geen nieuwe PlayStation op de markt brengt.

Sony gaf onlangs al wel een aantal details over de nieuwe PlayStation. Zo zou de spelcomputer games in 8K-resolutie kunnen afspelen. De spelcomputer zou volgens eerdere berichten pas in 2021 op de markt komen.

Verkoop games en diensten vangt daling op

Net als in de vorige jaren moet Sony het nu steeds meer hebben van de verkoop van games en diensten. Zo werden in het afgelopen boekjaar 258,6 miljoen games voor de PS4 verkocht, 5 procent meer dan in het jaar ervoor.

De omzet uit games, add-ons, PlayStation Plus, PlayStation Now en andere PlayStation Network-diensten kwam afgelopen jaar op omgerekend 11,5 miljard euro. Daarmee werd de klap van de terugloop in het aantal verkochte spelcomputers flink verzacht.

Sony behaalde in het financiële boekjaar 2018 dat op 31 maart eindigde dan ook een recordwinst van ruim 894 miljard yen (7,2 miljard euro). Het bedrijf verwacht voor dit lopende gebroken boekjaar een operationele winst van 810 miljard yen.