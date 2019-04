De New Yorkse saxofonist Leo Pellegrino heeft Epic Games aangeklaagd vanwege een saxofoondansje in het spel Fortnite, meldt The Verge donderdag.

Pellegrino claimt dat Epic Games zonder toestemming zijn uiterlijk heeft gebruikt voor een dansje in de game, blijkt uit rechtbankdocumenten.

De dans heet 'Phone It In' en laat spelers een kort deuntje spelen op een saxofoon. Daarbij schuift de speler zijn voeten over de vloer. Pellegrino zegt dat "zijn bekende bewegingen onlosmakelijk aan zijn persona en levensverhaal" zijn verbonden.

In het verleden hebben ook andere beroemdheden de makers van Fortnite aangeklaagd. Onder anderen Fresh Prince of Bel-Air-acteur Alfonso Ribeiro en de Amerikaanse rapper 2 Milly klaagden de makers aan. Zij probeerden auteursrechten op dansbewegingen vast te leggen, maar slaagden daar niet in.

Pellegrino's aanklacht wijkt af, omdat hij zegt dat zijn evenbeeld onrechtmatig wordt gebruikt. In video's van liveoptredens van Pellegrino is te zien dat hij dezelfde soort bewegingen maakt.

Epic Games heeft in een reactie aan The Verge laten weten niet op lopende rechtszaken te reageren.

In Fortnite landen honderd spelers online op een eiland. Degene die als laatste overblijft, wint het spel. De game is gratis te spelen, maar mensen kunnen aankopen doen met echt geld, zoals virtuele kleding en dansjes.