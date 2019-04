De Nintendo Switch-spelcomputer is inmiddels 34,74 miljoen keer verkocht. Daarmee is het apparaat vaker over de toonbank gegaan dan de Nintendo 64, die eind jaren '90 in de winkels lag.

Dat blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers van het bedrijf, waarbij wordt gekeken naar de periode eindigend op 31 maart 2019. In het vorige kwartaal gingen er 2,46 miljoen exemplaren van de spelcomputer over de toonbank.

De Nintendo 64 verscheen in 1996 in Japan, waarna de spelcomputer in 1997 ook in Europa werd verkocht. De console werd in de jaren dat hij in de winkels lag in totaal 32,93 miljoen keer verkocht. Daarmee is de Switch het apparaat officieel voorbijgeschoten.

De Switch haalde eerder al de Nintendo GameCube in, die begin 21e eeuw meer dan 20 miljoen keer werd verkocht.

Miljoenen games verkocht

Inmiddels zijn er 187,52 miljoen games voor de Switch-spelcomputer verkocht door fabrikant Nintendo. Daarvan werden er 23,91 miljoen in het vorige kwartaal aangeschaft.

De populairste game voor de Switch is Mario Kart 8 Deluxe, die inmiddels 16,69 miljoen keer is verkocht. Het vechtspel Super Smash Bros. Ultimate, dat afgelopen najaar verscheen, is 13,81 miljoen keer over de toonbank gegaan.