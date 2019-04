Epic Games heeft tijdens het World Cup Online Open-toernooi meer dan twaalfhonderd spelers tijdelijk de toegang tot Fortnite ontzegd, onder wie ongeveer tweehonderd spelers die al prijzengeld hadden gewonnen. Ze speelden vals, schrijft Epic Games in een verklaring.

Het merendeel van deze groep Fortnite-spelers ging de fout in door in meerdere regio's tegelijkertijd mee te spelen. Een aantal spelers deelden accounts of deden aan 'teaming', stiekem samenwerken met een tegenstander. Eén speler gebruikte illegale cheatsoftware, en één speler stapte uit een verloren wedstrijd voordat de punten verdeeld konden worden.

Epic Games schrijft dat het bedrijf een nieuw algoritme heeft ontwikkeld om valsspelers op te sporen die de 'teaming'-techniek gebruiken. Dat algoritme wordt ingezet tijdens reguliere competitieve Fortnite-wedstrijden.

Het is de eerste week van de World Cup Online Open, de eerste fase van het door Epic Games georganiseerde wereldkampioenschap Fortnite. De Online Open duurt tien weken. Over de beste spelers wordt wekelijks een prijzenpot van bijna 900.000 euro verdeeld.

De winnaars krijgen toegang tot de World Cup in New York in juli van dit jaar. Het prijzengeld is 26 miljoen euro.