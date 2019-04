De Chinese regering introduceert deze maand nieuwe regels voor de toelating van games op de Chinese markt, inclusief een jaarlijks quotum. Dat meldt marktonderzoeker Niko Partners, dat zich richt op de Aziatische gamesector.

Hoeveel games straks jaarlijks tot de Chinese markt worden toegelaten, is nog niet duidelijk, maar de marktonderzoeker verwacht dat het er minder dan vijfduizend zullen zijn.

Bepaalde games worden straks helemaal niet meer toegelaten, waaronder poker en mahjong-spellen. Dat type spellen besloeg twee jaar geleden 37 procent van alle nieuwe games in China.

Daarnaast worden nu ook kleine games en HTML5-browsergames gecontroleerd voordat ze met het Chinese publiek mogen worden gedeeld. In de Chinese gamemarkt gaat jaarlijks zo'n 26 miljard euro om.

Gamemakers aangemoedigd traditionele cultuur te laten zien

Vorig jaar werd de goedkeuring van games voor de Chinese markt van april tot december helemaal stilgelegd in afwachting op nieuwe regelgeving. Sinds eind vorig jaar worden nieuwe games weer mondjesmaat toegelaten. Toen werd er een nieuw ethisch comité van experts en onderzoekers in het leven geroepen, meldt Niko Partners.

Gamemakers in China zullen in de toekomst worden aangemoedigd om "de Chinese sociale waarden en traditionele cultuur" te benadrukken in hun spellen. Ze mogen in ieder geval geen bloed of dode lichamen tonen.

De Chinese autoriteiten vragen gamebedrijven om mechanismen toe te voegen aan hun spellen die gameverslaving ontmoedigen, zoals een tijdlimiet voor minderjarigen.