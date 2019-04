Sony past de regelgeving aan rondom seksuele content in PlayStation-games, laat het bedrijf donderdagavond aan The Wall Street Journal weten.

De regels moeten seksueel getinte inhoud van games beter reguleren, stelt een woordvoerder. Sony zegt dat gamefabrikanten "evenwichtige inhoud op het platform kunnen bieden, die de groei en ontwikkeling van jonge mensen niet belemmert".

Naar verluidt zijn de regels aangepast, omdat topmensen van Sony bang zijn dat seksueel getinte games de reputatie van het bedrijf kunnen schaden. Volgens The Wall Street Journal vormt Japan een van de grootste zorgen. "Daar is traditioneel meer tolerantie voor schaarse kleding en afbeeldingen van jonge vrouwen."

In een reactie spreekt Sony daarnaast de zorg uit dat het bedrijf "het doelwit kan worden van juridische en sociale weerstand". Wat de nieuwe regels precies behelzen, is overigens onduidelijk. Ontwikkelaars zeggen niet blij te zijn met de aanpassing. Zo zouden de grenzen onduidelijk zijn.

Eerder dit jaar bleek dat de PlayStation 4-versie van Devil May Cry 5 voorzien was van enkele aanpassingen ten opzichte van de Xbox One- en PC-versies.

In dat spel zorgden weerkaatsingen van de zon ervoor dat het achterwerk van een vrouwelijk personage werd verhuld. Het is niet duidelijk of dat te maken had met vernieuwde regelgeving van Sony.