Nintendo heeft een nieuwe versie van de software van zijn spelcomputer uitgebracht. Met de nieuwe update voor de Switch is het makkelijker om je progressie van spellen over te zetten naar een andere Switch.

Het was al mogelijk om alle savebestanden over te zetten naar een andere Nintendo Switch. Met update 8.0.0 is het mogelijk om progressie van een enkele game over te zetten naar een ander apparaat. Gebruikers hoeven dus niet meer al hun data in een keer over te zetten.

Het is mogelijk dat Nintendo de functionaliteiten voor het overzetten van savedata uitbreidt met het oog op nieuwe modellen. Volgens geruchten is Nintendo van plan om later dit jaar twee nieuwe versies van de Switch op de markt te brengen.

Naast deze nieuwe functionaliteit voegt Nintendo nog meer kleine wijzigingen door aan het besturingssysteem. Zo is het na de update mogelijk om games op het home-scherm te sorteren op meest gespeelde spellen.