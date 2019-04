Microsoft gaat een goedkopere variant van zijn Xbox One S verkopen voor 229 euro, aldus bronnen van WinFuture. De spelcomputer heeft geen diskdrive, waardoor de games voor deze console alleen digitaal gekocht kunnen worden.

Het gerucht over de komst van de Xbox One zonder diskdrive duikt al langere tijd op, maar een prijs voor de spelcomputer was nog niet gelekt. Het apparaat zou vanaf 7 mei worden verkocht en zal deze week worden aangekondigd.

De games Minecraft, Sea of Thieves en Forza Horizon 3 zouden vooraf geïnstalleerd staan op de nieuwe spelcomputer. Andere spellen kunnen in de Microsoft Store worden gekocht en gedownload.

Fysiek lijkt de spelcomputer grotendeels op de Xbox One S, maar dan zonder de dvd-lezer. Hoewel het apparaat geen games in 4K kan afspelen, draait de console wel video's in de hogere 4K-resolutie.

De lagere prijs zou de Xbox One de goedkoopste spelcomputer van het moment maken. Het goedkopere Slim-model van de PlayStation 4 wordt doorgaans voor rond de 300 euro verkocht. De Nintendo Switch heeft een adviesprijs van 319 euro.